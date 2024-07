L’auto del Tenente Colombo arriva a Resia

L’auto del tenente colombo sarà posizionata di fronte alla sede della Froogs.

E’ arrivata a Resia l’auto che si può vedere nella nota serie televisiva americana de ‘Il Tenente Colombo’. L’automobile è la Peugeot 403, datata 1959. Non è l’esemplare originale del film, ma il modello, è esattamente quello che compare nel telefilm.

L’automobile d’epoca giunta a Resia, ha partecipato al recente film per il cinema dal titolo ‘Ferrari’ del 2023, sulla storia di Enzo Ferrari. L’auto è stata acquistata, dalla Froogs Srl, azienda editrice di TiLancio, agenzia di stampa quotidiana, e posizionata di fronte alla sede dell’azienda a San Giorgio di Resia: una chiesa sconsacrata, costruita immediatamente dopo il terremoto del 1976, nella frazione di San Giorgio, e che Froogs ha completamente ristrutturato.

A Budapest, in Ungheria, si trova una statua in bronzo, a dimensione naturale di Peter Falk, l’attore che vestì i panni del noto tenente, insieme al suo cane. La città ungherese ha deciso di posizionare le due statue: del Tenente Colombo e del suo cane, in una via del centro cittadino.

“Noi abbiamo deciso di posizionare l’auto, che è da almeno tre anni che cerchiamo, di fronte alla nostra sede, di modo che appassionati da tutto il mondo possano venire a vederla per una foto, ed un piacevole momento nella Val Resia. Abbiamo scritto al sindaco di Budapest per creare una alleanza, di modo che gli appassionati, dalla città balcanica possano venire anche a Resia” spiegano Francesca Schenetti, da sempre fan della nota serie televisiva, fondatrice di Froogs, e Renato Railz socio della azienda editoriale.

‘Spero che questo possa essere di sprono all’arrivo a Resia di curiosi da tutto il mondo – ha spiegato Railz – siamo solo all’inizio di molte delle attività di promozione che abbiamo in mente di realizzare’.

La storia della Peugot 403.

“L’automobile d’epoca giunta a Resia ha una sua lunga storia – spiega Valerio Luzzago, titolare dal 1975 della Luzzago di Brescia, azienda che commercializza auto d’epoca, una delle più note in Italia per serietà e numero dei pezzi venduti, con i figli Ottavio e Nicolò – targata Torino, è stata immatricolata nel 1959, appartenuta inizialmente ad un cittadino francese, poi è diventata di proprietà italiana. Era una macchina considerata prestigiosa all’epoca. La possedette anche, lo stesso modello, ma familiare, Aldo Moro. L’automobile in mostra a Resia ha partecipato al film per il cinema ‘Ferrari’ sulla storia di Enzo Ferrari. Per questo motivo presenta il cofano color nero ed il numero 15 a lato: perché fu agghindata per partecipare alle scene della Mille Miglia, presenti nella pellicola. Spesso ci vengono chieste auto a noleggio per partecipare a scene storiche per fini cinematografici. Questa Peugot 403 ha quindi una sua lunghissima storia. All’epoca in cui uscì, ne furono immesse sul mercato poche miglia di pezzi. E’ diventata quindi nel tempo, una auto iconica”.