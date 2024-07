Ritrovato Joseph Miele, il militare scomparso dalla base di Aviano

E’ stato ritrovato nella tarda mattinata di oggi Joseph Miele, il militare scomparso dalla base di Aviano. Il giovane è stato individuato in un impervio sentiero montano e successivamente recuperato , stanco ma in buone condizioni fisiche, dall’aeromobile dell’elisoccorso regionale il militare americano del quale erano in corso le ricerche, coordinate dai Vigili del fuoco, dalla mattina del 25 luglio 2024.

Il punto di coordinamento delle operazioni di ricerca era stato allestito ad Andreis dove era posizionato il furgone UCL (Unità Comando Locale). Oltre al personale presente presso l’UCL i Vigili del fuoco hanno messo in campo squadre ordinarie, elicotteristi, dronisti, esperti TAS (Topografia Applicata al Soccorso), cinofili, operatori SAF ( Speleo Alpino Fluviale) e SFA ( Soccorritori Fluviali Alluvionali. Coordinati dai Vigili del fuoco hanno partecipato alle operazioni di ricerca volontari di Protezione Civile, volontari del CNSAS e forze dell’ordine. I Vigili del fuoco stanno proseguendo le operazioni per individuare e recuperare il cane dell’uomo che era con lui al momento della scomparsa.