A San Vito al Tagliamento, verosimilmente per un malfunzionamento di una stufa, tre persone sono state soccorse dal personale medico infermieristico per una intossicazione da monossido di carbonio.

Sul posto l’equipaggio di un’ambulanza proveniente da San Vito al Tagliamento che prende in carico le tre persone: tutte vengono trasportate all’ospedale Santa Maria degli Angeli di Pordenone, una in codice giallo e due in codice verde. Attivate le forze dell’ordine e i vigili del fuoco.