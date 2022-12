Arrestato un 56enne, era scappato in Friuli

Ha tentato di dare fuoco al fratello dopo una lite per dissidi che a quanto pare sarebbero legati alla divisione dell’eredità della madre. Un uomo di 56 anni, G.D.A. di Villaricca (Napoli) è stato individuato e arrestato ieri in Friuli dai carabinieri di Cividale con l’accusa di tentato omicidio. L’arresto è avvenuto in seguito alle indagini dirette dalla Procura della Repubblica di Napoli Nord condotte dai carabinieri della stazione di Qualiano.

Stando alla ricostruzione dell’attività investigativa, lo scorso 9 dicembre, durante una discussione, l’uomo avrebbe cosparso di liquido infiammabile il corpo del fratello tentando di dargli fuoco con un accendino. La vittima, però, è riuscita a liberarsi del giubbotto intriso di benzina e fuggire. Dopo il fatto, il 56enne sarebbe quindi scappato in Friuli, dove è stato rintracciato.