Chiara Ferragni nei guai anche per la bambola prodotta dall’azienda friulana

Ferragni indagata anche per la bambola Trudi e le uova di Pasqua Dolci Preziosi.

Non è un momento facile per Chiara Ferragni: dopo il caso del Pandoro Balocco, infatti, l’influencer è stata iscritta nel registro degli indagati anche per quanto riguarda le uova di Pasqua della Dolci Preziosi e per la bambola della Trudi, azienda nata a Tarcento e acquisita nel 2019 da Giochi Preziosi. L’ipotesi di reato è truffa aggravata.

La notizie emerge dall’atto con cui la Procura milanese ha sollevato, giovedì scorso davanti alla Procura Generale della Cassazione, il conflitto tra uffici del pm sulla competenza a indagare per il caso del Pandoro Pink Christmas, affinché venga chiarito a chi spetta. In questo contesto, sono stati appunto sollevati anche gli altri due casi, quello delle uova di cioccolato e della bambola “Mascotte Chiara Ferragni”, per i quali l’ipotesi di reato era inizialmente frode in commercio e poi è diventata truffa aggravata.