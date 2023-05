Arrestata una coppia di fidanzati.

Nei giorni scorsi la polizia di stato della Questura di Pordenone ha ulteriormente intensificato i servizi per il contrasto al traffico illecito di sostanze stupefacenti ed alla ricerca di armi.

Nell’ambito di quest’attività gli agenti della Squadra Mobile, dopo osservazioni e pedinamenti, hanno eseguito una perquisizione domiciliare all’interno di un appartamento a Pordenone in prossimità della cittadella della salute. In casa sono è stata sorpresa una coppia di fidanzati, lui cittadino albanese di 42enne, lei italiana 21enne, mentre tentavano di nascondere una borsa contenente oltre 1 chilogrammo di cocaina, suddivisa in due panetti rispettivamente dal peso di 862 e 303,3 grammi ed un bilancino di precisione digitale.

All’interno della borsa è stato inoltre trovato un marsupio di colore nero chiuso con zip al cui interno vi era custodita una pistola semiautomatica Glock Zev, illegalmente detenuta, e 2 caricatori. Al momento del controllo l’uomo indossava anche un marsupio di colore nero, al cui interno sono stati trovati 10.840 euro, tutti in banconote di piccolo taglio.

L’arresto.

In considerazione di quanto rinvenuto l’uomo e la donna, entrambi pluripregiudicati, ed entrambi domiciliati in Pordenone, sono stati tratti in arresto. Dell’avvenuto arresto è stato avvisato il Sostituto Procuratore di turno presso la Procura della Repubblica del Tribunale che ha disposto la traduzione in carcere degli arrestati.

Nella giornata di ieri lunedì 15 maggio, si è svolta l’udienza di convalida nella quale il Gip, convalidato l’arrestato, disponendo per entrambi la misura cautelare del carcere.