La tolmezzina Sara Adami è Miss Mondo Fvg

La finale di Miss Mondo in Friuli Venezia Giulia.

La finalissima regionale di Miss Mondo Italia è stata ospitata dal comune di Lignano Sabbiadoro il 13 e 14 maggio, due giorni dedicati alla bellezza e al talento. Presso il Palapineta Emily Miozzo ha presentato la kermesse finale,6 nella quale oltre alle concorrenti sono stati protagonisti anche Fiorenza Dri Miss Mondo FVG 2022 e i ballerini della Newlife Academy.

Le concorrenti nei due giorni sono state valutate da un’esperta giuria in diverse prove: shooting fotografico, gestione socialnetwork, inglese, sport, moda, talent ed interviste. Lo spettacolo le ha viste protagoniste sul palco dove si sono alternate tra il passaggio giuria, sfilate di moda ed esibizioni di talent. Tra le autorità presenti hanno portato il loro saluto: Mariangela Fantin presidente Andos Udine, il direttore di Lignano Pineta SPA Giorgio Ardito, il consigliere comunale Massimo Brini e il vicepresidente del consiglio regionale Stefano Mazzolini. In giuria erano presenti anche Maddalena Spagnolo consigliere regionale, Sharon Lucchini assessore al turismo di Forni di Sopra e Sara Serato assessore di San Giorgio di Nogaro.

Fiorenza Drì ha ceduto la corona a Sara Adami 20 anni carnica di Tolmezzo, ex ginnasta ora pasticcera con il sogno nel cassetto di aprire un proprio laboratorio. Il gruppo delle finaliste che il 30 maggio partiranno per Gallipoli a rappresentare la regione in finale nazionale è composto da Ilenia 20 anni di Moimacco, Gaia 20 anni di Cividale, Aurora 16 anni di Sagrado, Alice 20 anni di Trieste, Paola 24 anni di Udine, Michelle 24 anni di Tarcento ed Elena 20 anni di Zoppola. Inoltre, è stata assegnata la fascia di “Miss Autoscuola Ranieri” a Karin 21 anni di San Giovanni al Natisone. La finale nazionale con 150 ragazze si svolgerà a Gallipoli dal 30 maggio al 11 giugno.