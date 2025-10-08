Codroipo, quattro borseggi in poche ore: donne anziane nel mirino

Quattro borseggi in una mattina a Codroipo.

Mattinata movimentata, quella di ieri 7 ottobre, a Codroipo, dove in poche ore si sono verificati quattro borseggi ai danni di altrettante donne anziane: le vittime si sono viste sottrarre il portafogli con denaro e documenti personali, senza accorgersi di nulla.

Due furti con destrezza sono avvenuti nel punto vendita Tigotà di piazza Garibaldi: vittime, una 92enne di Codroipo e una 91enne di Lestizza che hanno perso rispettivamente 300 e 90 euro. Poco dopo, altri due borseggi si sono verificati in un supermercato Coop e al mercato rionale del centro. Qui sono state colpite una donna di 71 e un’altra di 77 anni alle quali sono stati sottratti rispettivamente 40 e 10 euro. Le quattro donne hanno presentato denuncia ai carabinieri di Codroipo, che ora conducono le indagini.