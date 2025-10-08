Tre donne friulane premiate per la leadership nel lavoro

Tre borse di studio per il master di leadership femminile nel management

Tre donne manager del Friuli Venezia Giulia sono state premiate con una borsa di studio da 2.000 euro ciascuna per frequentare la nuova edizione dell’Executive Master in Business Administration (EMBA) dell’Università di Udine, realizzato insieme a Confindustria Udine.

Le borse, messe a disposizione dallo Studio BRC Associati, sono andate a Marcella Cosson (Electrolux Group), Fabiana Baschiera (SMS Group) e Sara Massarutti (Jacuzzi). La consegna si è svolta alla presenza del direttore generale di Confindustria Udine, Michele Nencioni, del direttore del Master, Marco Sartor, e dei partner di BRC Associati, Roberto Reggi e George Loris Costelli.

“Vogliamo dare un segnale concreto a sostegno del talento femminile nel mondo del management – ha spiegato Marco Sartor –. L’Executive MBA dell’Università di Udine punta a rafforzare le competenze delle professioniste che vogliono crescere e contribuire attivamente allo sviluppo delle imprese. Grazie a BRC Associati per aver creduto in questo progetto, che valorizza merito, determinazione e capacità di leadership”.

Anche Michele Nencioni ha sottolineato l’importanza dell’iniziativa: “Colmare il divario di genere nelle posizioni di responsabilità non è solo una questione di equità, ma anche di competitività. Formare più donne leader significa rendere il nostro sistema produttivo più innovativo e sostenibile”.

Con questa iniziativa, BRC Associati, Università di Udine e Confindustria Udine confermano il loro impegno a promuovere percorsi di formazione e crescita per le donne nel mondo del lavoro, investendo in una leadership più inclusiva e moderna.

Le tre premiate

Fabiana Baschiera, ingegnere gestionale, ha oltre vent’anni di esperienza nel settore del procurement, tra siderurgia, arredamento e aerospace. Oggi lavora in SMS Group.

Marcella Cosson, ingegnere elettronico, lavora in Electrolux Group a Porcia, dove si occupa di digitalizzazione, processi e project management.

Sara Massarutti, laureata in Design del Prodotto Industriale al Politecnico di Milano, ha un lungo percorso in aziende multinazionali e oggi è Product Marketing e Innovation Manager in Jacuzzi Europe.