Alcol, hashish e insulti ai carabinieri: una 36enne finisce nei guai

Un controllo per semplici schiamazzi notturni si è trasformato in una denuncia per reati contro pubblico ufficiale: i fatti si sono verificati nella serata di domenica 24 maggio nel Friuli Collinare, dove una segnalazione per schiamazzi ha portato la pattuglia dei Carabinieri di Majano a casa di una 36enne.

L’aggressione ai militari e lo stato di alterazione

Una volta giunti sul posto, i militari dell’Arma si sono trovati di fronte a una donna di 36 anni, in evidente stato di alterazione, riconducibile all’assunzione di sostanze alcoliche e stupefacenti. Durante le operazioni di identificazione e controllo, nonostante i tentativi dei militari di riportarla alla calma, la donna ha iniziato a rivolgere insulti agli operanti, opponendo resistenza.

Il ritrovamento della droga e il sequestro

Nel corso della perquisizione, i Carabinieri hanno rinvenuto circa due grammi di hashish nella disponibilità della 36enne. All’interno dell’abitazione sono stati inoltre trovati un bilancino di precisione e materiale utilizzato per il confezionamento della sostanza stupefacente.

Tutto il materiale è stato posto sotto sequestro. Per la donna è scattata la denuncia a piede libero alla Procura della Repubblica per i reati di resistenza e oltraggio a pubblico ufficiale; la 36enne è stata anche segnalata alla Prefettura di Udine per lo stupefacente.