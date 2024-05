Colpi di pistola a Udine, trovati dei bossoli a terra

Colpi di pistola in via Zoletti a Udine.

Colpi di pistola in via Zoletti a Udine. E’ successo poco dopo le 20 di ieri, quando alcuni bossoli sono stati trovati a terra, mentre le forze dell’ordine avviano le indagini per fare chiarezza sull’accaduto.

La segnalazione è giunta dall’allarme della Banca di Credito Cooperativo (Bcc), che ha allertato il Corpo vigili notturni. Sul posto è intervenuta anche una Volante della Questura di Udine, chiamata da un passante che ha riferito di aver sentito gli spari.

Gli agenti hanno rinvenuto diversi bossoli sul pavimento dell’androne di un edificio in via Zoletti. Le prime informazioni raccolte la persona ha sparato, presumibilmente a salve, prima di fuggire a piedi in direzione di viale Ungheria.

Le forze dell’ordine stanno esaminando i bossoli trovati per determinare se siano effettivamente da arma a salve o meno. Nel frattempo, sono in corso le verifiche e l’analisi delle immagini delle telecamere di sorveglianza della zona, nella speranza di identificare e rintracciare il sospetto.