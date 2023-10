Malore fatale a Roveredo in Piano.

Malore fatale nel pomeriggio di oggi a Roveredo in Piano dove un uomo trovato privo dei sensi in un’area in cui sono stati segnalati dei lavori in corso. A dare l’allarme è stato un’altra persona che lo ha trovato a terra e che ha chiamato il Numero unico di emergenza Nue112.

Gli operatori di questa sala operativa di primo livello hanno transitato la telefonata alla sala operativa della Struttura operativa regionale emergenza sanitaria. Gli infermieri della Sores hanno inviato sul posto l’equipaggio di un’ambulanza e quello di un’ambulanza provenienti da Pordenone.

Mentre i due mezzi di soccorso raggiungevano il luogo del malore, l’infermiere della sala operativa della Sores ha dato indicazioni al telefono alla persona che si trovava accanto alla vittima di malore per avviare le manovre salvavita sul posto. Il personale medico infermieristico giunto poco dopo con i due mezzi su ruota ha poi continuato le manovre di rianimazione cardiopolmonare. Purtroppo non è rimasto altro da fare se non decretare il decesso.