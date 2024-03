Colto da un malore al bar mentre gioca a carte: muore a 71 anni

Addio a Gianfranco Sgorlon.

Stava giocando a carte quando è stato colto da un malore che è risultato fatale. E’ successo ieri al Bar Gallo di Mortegliano dove Gianfranco Sgorlon, 71 anni, andava di solito per leggere il giornale e stare in compagnia.

Gianfranco stava giocando a carte, quando improvvisamente è stato colto da un forte dolore alla spalla. Nonostante il tempestivo intervento dei soccorritori, non c’è stato nulla da fare per salvare la sua vita. Gianfranco era conosciuto da tutti per la sua gentilezza, il suo sorriso sempre presente e la disponibilità nel dare una mano agli altri. Prima di godersi una meritata pensione, aveva lavorato per circa trent’anni come panettiere presso alla panetteria Del Torre di Udine, guadagnandosi il rispetto e l’affetto di colleghi e clienti.

Lascia la moglie Carla Busatto, sono la figlia Sandy, i parenti e una vasta cerchia di amici, tutti colpiti dalla sua improvvisa scomparsa. I funerali di Gianfranco si terranno lunedì 11 marzo, alle 15, a Mortegliano.