Controlli in Borgo Stazione, 221 identificati e maxi multa da 40mila euro per un locale

I controlli in Borgo Stazione

Al fine di implementare l’attività di prevenzione generale presso le aree del centro cittadino, con particolare riferimento ai consueti luoghi di aggregazione, e nel quartiere Borgo Stazione, il Questore della Provincia di Udine ha disposto l’effettuazione di una serie di servizi straordinari di controllo del territorio da svolgersi impiegando in sinergia il personale della Polizia di Stato, dell’Arma dei Carabinieri, della Guardia di Finanza e della Polizia Locale, nonché personale dell’Ispettorato Territoriale del Lavoro.

Il servizio straordinario di controllo del territorio, svolto nella serata di sabato 6 luglio 2024 ha visto l’impiego di oltre 50 unità, appartenenti alla Polizia di Stato – con la partecipazione di operatori del Reparto Prevenzione Crimine e della Polizia Ferroviaria, all’Arma dei Carabinieri, alla Guardia di Finanza con relativa unità cinofila, alla Polizia locale di Udine, nonché al Nucleo Ispettorato del Lavoro dell’Arma dei Carabinieri.

L’operazione ha interessato, tra le altre, le vie e le aree verdi del centro cittadino tra cui Piazza Primo Maggio – dove era in corso la manifestazione “Di punto in bianco” che ha visto la partecipazione di oltre 4.000 persone – e le vie ed i consueti luoghi di aggregazione di Borgo Stazione.

Nel corso del servizio sono state controllate 221 persone e 61 veicoli. Sono stati, altresì, controllati 12 esercizi commerciali e sono stati riscontrati illeciti amministrativi e penali in un’attività di somministrazione di cibi e bevande, nei confronti della quale è stata disposta la sospensione immediata dell’attività e sono state comminate sanzioni pecuniarie per un valore di oltre 40.000 euro. L’attività di controllo straordinario, che va ad incrementare e potenziare l’azione di presidio del territorio già quotidianamente garantita dalle Forze di polizia, proseguirà con le medesime modalità e con rinnovato sforzo da parte di tutti gli attori coinvolti in altre giornate.