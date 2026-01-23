Via vai notturno nell’edificio a San Giovanni al Natisone: interviene la polizia

I controlli della polizia a San Giovanni al Natisone: in corso ulteriori verifiche.

Proseguono i controlli straordinari del territorio nell’ambito dell’operazione “Alto Impatto” condotta dalla Polizia di Stato di Udine su tutto il territorio provinciale. Nella serata di lunedì 19 gennaio, il personale di Polizia è intervenuto nuovamente presso un edificio di San Giovanni al Natisone già segnalato in precedenza per un insolito via vai di persone, in particolare di cittadini stranieri, nelle ore notturne.

Durante le verifiche, gli agenti hanno rintracciato all’interno dello stabile sei cittadini stranieri extracomunitari. A seguito dell’intervento, sono stati interessati gli uffici comunali competenti affinché procedano alle opportune verifiche amministrative sull’immobile, con particolare riferimento alla sua effettiva agibilità.

Sono attualmente in corso anche accertamenti relativi all’eventuale presentazione delle comunicazioni di ospitalità o delle cessioni di fabbricato, come previsto dalla normativa vigente, al fine di verificare la regolarità delle presenze riscontrate.

L’operazione rientra nell’Alto Impatto, il piano di prevenzione e controllo straordinario del territorio messo in atto dalla Polizia di Stato di Udine, che prevede servizi congiunti e coordinati tra diverse forze dell’ordine. Ai controlli hanno infatti partecipato personale della Questura di Udine, dei Commissariati di Cividale del Friuli e Tolmezzo, della Polizia Ferroviaria, del Reparto Prevenzione Crimine, dell’Arma dei Carabinieri, nonché uomini e unità cinofile della Guardia di Finanza e delle Polizie Locali dei Comuni interessati.

Le attività di controllo proseguiranno anche nei prossimi giorni con l’obiettivo di garantire la sicurezza del territorio e il rispetto delle normative in materia di immigrazione, edilizia e ordine pubblico.