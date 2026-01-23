Tari a Martignacco, accordo tra Confcommercio e Comune per calmierare gli aumenti

Il confronto dopo gli aumenti Tari a Martignacco.

Risorse comunali per attenuare gli aumenti della Tari a carico delle piccole imprese del commercio e del turismo. È questo il risultato ottenuto da Confcommercio Udine dopo il confronto tra l’Amministrazione comunale e il mandamento Tresemane a seguito dei rincari della tassa rifiuti che hanno colpito in modo particolare fiorerie e attività di ristorazione.

Il tema è stato al centro di un incontro svoltosi nella sede di Confcommercio a Tavagnacco, al quale hanno partecipato il sindaco di Martignacco Mauro Delendi, il vicesindaco Michele Stella e i consiglieri comunali Stefano Buongiorno e Antonino Polizzotto. Per Confcommercio erano presenti la presidente del Mandamento del Tresemane Renata Lirussi, la consigliera Lucia Bertossi e il responsabile dell’area sindacale Walter Piacentini, che ha approfondito gli aspetti tecnici della vicenda.

L’incontro e il tavolo di lavoro.

Nel corso del confronto sono state analizzate le criticità legate ai piani finanziari predisposti dai gestori del servizio di raccolta rifiuti – A&T 2000 nel caso di Martignacco– che i Comuni si trovano ad applicare. Pur nella consapevolezza dei vincoli normativi che regolano la Tari, l’attenzione si è concentrata sulla necessità di tutelare le attività economiche maggiormente penalizzate dagli aumenti.

Il sindaco Delendi ha confermato la disponibilità dell’amministrazione comunale a farsi carico delle difficoltà segnalate dalle imprese, annunciando lo stanziamento di risorse proprie per contenere l’impatto degli incrementi tariffari, nel rispetto dei limiti previsti dalla normativa vigente. Trattandosi di una misura straordinaria, è stata condivisa l’esigenza di avviare un percorso di medio-lungo periodo. Le parti hanno quindi concordato l’apertura di un tavolo di lavoro per individuare soluzioni strutturali e sostenibili nel tempo. “È un risultato di grande valore, raggiunto con la politica del buon senso – sottolinea Lirussi – e che dimostra l’attenzione concreta di Confcommercio verso le difficoltà economiche delle imprese del territorio”. Soddisfazione per l’esito dell’incontro è stata espressa anche dalla consigliera Bertossi.