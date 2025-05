Controlli sulle strade: due arresti e 9 patenti ritirate in 10 giorni

I controlli dei carabinieri hanno portato a 2 arresti e 9 patenti ritirate.

Controlli intensificati da parte dei carabinieri della Compagnia di Aurisina durante i primi fine settimana di maggio, complice il bel tempo e il conseguente aumento del traffico sull’altipiano e lungo la costa triestina. Le attività si sono concentrate in particolare sulla prevenzione dei reati e sulla sicurezza stradale, con risultati significativi.

Tra le operazioni più rilevanti, nei primi dieci giorni di maggio nove patenti sono state ritirate per guida in stato di ebbrezza. I controlli, condotti dal Nucleo Operativo e Radiomobile, hanno evidenziato in sette casi valori alcolemici superiori a 1,3 grammi per litro, livello che prevede il deferimento all’autorità giudiziaria. I carabinieri sottolineano che la guida in stato di ebbrezza è un reato serio che mette a rischio l’incolumità propria e altrui.

Sul fronte della sicurezza urbana, due persone sono state arrestate. Il primo è un cittadino romeno di 25 anni, fermato in ingresso sul territorio italiano: era ricercato per un furto avvenuto nel 2019 in un fast-food di Roma, dove aveva rubato un iPhone a un cliente. Resosi irreperibile, è stato localizzato e arrestato; dovrà scontare una pena di sei mesi nel carcere di Trieste.

Il secondo arrestato è un 52enne, anch’egli romeno, già espulso dall’Italia nel 2021 per reati pregressi. L’uomo ha violato il provvedimento di allontanamento rientrando nel Paese: anche per lui è scattato l’arresto. Le attività di prevenzione e controllo proseguiranno per tutta la stagione estiva, con particolare attenzione ai fine settimana