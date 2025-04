Cucciolo di muflone cade nel dirupo: salvato dai vigili del fuoco

Il cucciolo di muflone era caduto in un dirupo nella zona della forra del Bus del Colvera.

Alle ore 11 circa la squadra dei Vigili del fuoco del distaccamento di Maniago, assieme al personale del Centro di Ricerca e Coordinamento Recupero Fauna Selvatica dell’Università di Udine e al personale del Corpo Forestale Regionale, è intervenuta nei pressi della forra del Bus del Colvera nel territorio comunale di Maniago per soccorrere un cucciolo di muflone che era caduto in un dirupo.



I Vigili del fuoco hanno raggiunto il giovane ungulato, lo hanno recuperato per poi portarlo fino al piano stradale dove è stato affidato alle cure del personale del Centro di Recupero Faunistico che, dopo i necessari controlli e le eventuali cure del caso, provvederà a rimetterlo in libertà in una zona idonea.

Il video e le immagini dei soccorsi.