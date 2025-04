La sesta edizione della Corsa delle Rose a Lignano.

Domenica 6 aprile si terrà a Lignano Sabbiadoro la sesta edizione della Corsa delle Rose, l’evento sportivo dedicato alle donne che coniuga sport, benessere e solidarietà e aderisce alla campagna Nastro rosa.



La manifestazione, che partirà da Piazza Marcello D’Olivo a Lignano Pineta, propone due percorsi differenziati di 4,5 km e 8 km, permettendo a ciascun partecipante di vivere l’esperienza secondo le proprie possibilità e preferenze. La filosofia dell’evento è infatti quella della massima inclusività: i partecipanti potranno interpretare la Corsa delle Rose a proprio piacimento, scegliendo se correre, camminare, praticare Nordic Walking o Fit Walking.

Ma la Corsa delle Rose non è solo un appuntamento sportivo e ricreativo. L’evento rappresenta anche un’importante occasione di solidarietà: il ricavato della manifestazione, una volta sottratti i costi organizzativi, sarà devoluto alla LILT – Lega Italiana per la Lotta contro i Tumori – di Udine per sostenere le attività di prevenzione e diagnosi precoce dei tumori.

Una corsa all’insegna della solidarietà e della prevenzione.

“Sosteniamo la Corsa delle Rose dalla sua prima edizione, perché rappresenta molto più di un semplice evento sportivo – commenta il presidente della società Lignano Pineta, Giorgio Ardito. È un’opportunità per sensibilizzare l’opinione pubblica sull’importanza della prevenzione oncologica e, allo stesso tempo, promuovere l’attività fisica come strumento di benessere e salute. La società Lignano Pineta regalerà una rosa a tutte le partecipanti che taglieranno il traguardo, quale gesto simbolico che sottolinea il carattere celebrativo dell’iniziativa“.

Sesta edizione che vede anche CAFC – Consorzio Acquedotto del Friuli Centrale – al fianco della LILT, nella splendida cornice di Lignano Pineta. “Partecipare alla Corsa delle Rose significa sostenere la LILT e i suoi progetti di prevenzione e diagnosi precoce dei tumori – commenta il presidente, Salvatore Benigno. CAFC donerà le borracce ai tre gruppi più numerosi e metterà a disposizione erogatori di acqua potabile, sia refrigerata che a temperatura ambiente o gassata, per tutti i partecipanti. Grazie alle borracce, si riduce infatti la produzione di bottiglie di plastica usa e getta, contribuendo a un futuro più verde e sostenibile per tutti. La partecipazione di CAFC alla Corsa delle Rose 2025 rappresenta un ulteriore passo nel suo impegno quotidiano come gestore del servizio idrico integrato in 122 comuni della provincia di Udine. In questo modo – conclude il presidente Benigno – CAFC non solo supporta un evento che celebra il benessere e la solidarietà, ma promuove anche una cultura della responsabilità ambientale”.

L’appuntamento è per le ore 10.00 in Piazza Marcello D’Olivo di Lignano Pineta e vede già la partecipazione di 1.500 Signore iscritte a sostegno di una manifestazione supportata dalla LILT che compie quest’anno 100 anni dalla nascita. “Quale presidente della ASD Running Team di Conegliano – commenta Maurizio Simonetti – sono a ringraziare l’Amministrazione comunale di Lignano Sabbiadoro e in particolar modo la società Lignano Pineta, non solo per il contributo economico, ma per tutto il sostegno organizzativo che in ogni edizione ci fornisce affinché questa manifestazione riesca al meglio. Infine, non per ultimo, desidero ringraziare anche il CAFC per la sua partecipazione, quale esempio di attenzione sociale e sostenibilità ambientale”.