Danneggia un bar e si oppone ai carabinieri, arrestata una 47enne a Gemona

I carabinieri sono intervenuti in un bar di Gemona e hanno arrestato a 47enne.

Serata movimentata in un bar di Gemona del Friuli, dove una donna di 47 anni è stata arrestata dai carabinieri dopo aver danneggiato alcuni arredi del locale e aver opposto resistenza ai militari intervenuti.

L’episodio si è verificato nella serata tra il 18 e il 19 agosto. A richiedere l’intervento delle forze dell’ordine sono stati alcuni cittadini, che hanno segnalato la presenza della donna all’interno dell’esercizio pubblico in forte stato di agitazione, condizione che, secondo quanto ricostruito, sarebbe stata verosimilmente accentuata dal consumo di bevande alcoliche.

Sul posto sono arrivati i carabinieri del Nucleo operativo e radiomobile – Aliquota Radiomobile della Compagnia di Tolmezzo. La 47enne avrebbe nel frattempo iniziato a danneggiare arredi e suppellettili del bar, scagliandoli a terra. Alla richiesta dei militari di fornire le proprie generalità, la donna si sarebbe rifiutata di collaborare, opponendosi successivamente all’intervento dei carabinieri. È stato quindi richiesto anche il supporto del personale sanitario del 118.



La 47enne è stata infine accompagnata in caserma per gli accertamenti di rito e, al termine delle verifiche, è stata tratta in arresto.