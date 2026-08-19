L’Amariana sotto controllo, ma resta alta l’attenzione: nuovo incendio a Forni di Sotto

Prosegue senza sosta il lavoro delle squadre impegnate contro gli incendi boschivi sulle montagne del Friuli Venezia Giulia. Nella giornata di oggi, mercoledì 19 agosto, sono ancora numerosi i roghi attivi o sotto monitoraggio in provincia di Udine, con mezzi aerei dello Stato e della Regione impegnati nelle operazioni di spegnimento e controllo.

La situazione più impegnativa resta quella del Monte Amariana, nella zona di Cuel Feltron ad Amaro, dove l’incendio è ancora attivo, anche se sotto controllo. Sul fronte stanno operando due Canadair della flotta aerea dello Stato, CAN 20 e CAN 21, insieme a due elicotteri del Servizio aereo regionale. A terra sono impegnati il Corpo Forestale Regionale e i volontari dei gruppi comunali di Protezione civile di Amaro, Tricesimo, Buja, Povoletto, Gemona del Friuli e Magnano in Riviera, sotto la direzione del Dos della Stazione forestale di Tolmezzo.

Rimangono in vigore le ordinanze adottate nei giorni scorsi per garantire la sicurezza nella zona interessata dall’incendio. In particolare resta valida l’ordinanza dell’Ente di Decentramento Regionale di Udine che dispone la sospensione della circolazione sulla SR UD 125 “del Sasso Tagliato”, nei territori comunali di Tolmezzo e Amaro. La chiusura interessa il tratto compreso tra il chilometro 0+250, subito dopo l’ingresso dell’agriturismo Cason di Stambek, e il chilometro 3+100, in corrispondenza del ponte sul rio Confine. Il traffico viene deviato sulla statale 52 Carnica. Il provvedimento resterà valido fino alla cessazione del pericolo e al ripristino delle condizioni di sicurezza.



Ancora attiva anche l’ordinanza del Comune di Amaro che dispone la chiusura temporanea al traffico veicolare e pedonale della strada comunale “Forca del Cristo”, che conduce verso la località Lisagno a partire dall’acquedotto comunale.

Nuovo incendio sul Monte Avroni a Forni di Sotto

Un nuovo fronte si è aperto invece a Forni di Sotto. Alle 11.14 la Sala operativa regionale della Protezione civile ha ricevuto diverse segnalazioni attraverso il Numero unico di emergenza 112 per un principio di incendio nella zona del Col Pimin-Cima Avroni.



A causa della particolare conformazione del terreno, che rende impossibili le operazioni di spegnimento da terra, è stato attivato un elicottero del Servizio aereo regionale. Sul posto è presente la Stazione forestale di Forni di Sopra, che coordina le operazioni aeree.

Fumarole sul Monte Cozzarel, nuovi lanci dall’elicottero

A Chiusaforte proseguono anche le verifiche sul Monte Cozzarel. In mattinata è stata effettuata una ricognizione con un elicottero del Servizio aereo regionale. La presenza di fumarole e piccole fiamme lungo la linea di cresta ha reso necessari alcuni lanci d’acqua. Le operazioni sono coordinate dalla Stazione forestale di Pontebba.

Sempre nel territorio di Chiusaforte rimane sotto monitoraggio l’incendio in Val Raccolana, in località Goriuda. Anche qui è stata effettuata una ricognizione aerea nel corso della mattinata, mentre la Stazione forestale di Pontebba continua a seguire l’evoluzione della situazione.

Focolai anche a Moggio Udinese e Tolmezzo

Resta attivo anche l’incendio sul Monte Forchiadice, nella zona della frazione Dordolla di Moggio Udinese, dove vengono segnalati diversi focolai. Durante la mattinata è intervenuto un elicottero regionale per contrastare le fiamme.

Sul posto operano i volontari del Corpo Pompieri Volontari di Moggio Udinese, mentre il coordinamento è affidato alla Stazione forestale di Moggio Udinese. Infine resta attivo e sotto monitoraggio anche l’incendio del Monte Palavierte, nella zona di Illegio a Tolmezzo. Le squadre continuano a seguire l’evoluzione del rogo mentre prosegue l’attività di sorveglianza sui diversi fronti ancora aperti in montagna.