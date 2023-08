L’incidente questa mattina sulla statale 52 a Villa Santina.

Incidente questa mattina lungo la statale 52 nel territorio comunale di Villa Santina. Per cause in corso di accertamento da parte dei carabinieri della Compagnia di Tolmezzo, si sono scontrati uno scooter e una vettura. Ferita la persona che viaggiava sullo scooter, mentre gli occupanti la vettura sono rimasti illesi.

Dopo la chiamata di aiuto giunta al Numero di emergenza Nue112, gli operatori di questa sala operativa di primo livello hanno transitato la telefonata alla Struttura operativa regionale emergenza sanitaria.

Gli infermieri della Sores hanno inviato sul posto l’equipaggio di un’ambulanza che ha preso in carico la persona, poi trasportata con ferite non gravi all’ospedale di Tolmezzo. Sul posto anche i vigili del fuoco.