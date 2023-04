Incidente mortale ad Arta Terme, chi è la vittima e cosa è successo

Devis Guida la vittima dell’incidente di questa mattina ad Arta Terme.

Ancora un altro incidente mortale sulle strade del Friuli. Dopo lo scontro nel quale venerdì notte ha perso la vita la diciottenne di Verzegnis Martina Socciarelli, oggi purtroppo è toccato ad un altro giovane, Devis Guida, 31 anni, di Arta Terme.

L’incidente risale alle prime ore dell’alba, poco prima delle 6, a Cedarchis, frazione di Arta. Secondo una prima ricostruzione, l’auto avrebbe prima urtato la parete per poi andare a schiantarsi contro il guard rail lungo la ex provinciale 23. Devis è rimasto incastrato nell’abitacolo e sul posto sono intervenuti i vigili del fuoco e i soccorritori con l’ambulanza e l’elisoccorso. Il personale sanitario ha tentato le manovre di rianimazione. Purtroppo, però, non è rimasto altro da fare se non decretare il decesso a causa delle gravissime ferite.

Una tragedia che ancora una volta vede coinvolta una giovane vita piena di entusiasmo e progetti per il futuro. “Una persona ottima, un ragazzo con un’immensa voglia di vivere e costruire il futuro”, raccontano gli amici. Devis aveva lavorato per qualche tempo a Lignano Sabbiadoro presso ‘Andretta group ‘ come cuoco.