Donna di 52anni trovata morta in casa a Udine

La donna è stata trovata morta nella sua casa di via Cicogna.

Ieri mattina una donna di 52 anni è stata ritrovata senza vita nella sua casa di via Cicogna a Udine. I familiari della vittima, preoccupati perché non riuscivano a mettersi in contatto con la donna, hanno dato l’allarme chiamando le forze dell’ordine.

La Squadra Volanti della Questura di Udine è intervenuta prontamente sul posto per svolgere tutti gli accertamenti necessari, al fine di ricostruire la dinamica dell’accaduto. Per far luce sull’accaduto, sarà effettuata un’autopsia sulla salma della donna al fine di identificare con precisione la causa del decesso. La 52enne viveva sola ed era stimata e conosciuta nella comunità.