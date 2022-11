Due donne trovate morte a Trieste, l’autopsia farà luce sulle cause

Due donne trovate morte a Trieste.

Sono due le donne trovate morte in questi giorni a Trieste, in due differenti episodi. Anche se dai primi accertamenti non sembrano esserci indizi di violenza o aggressione, in entrambi i sarà l’autopsia a chiarire le cause della morte.

La prima donna è una 33enne, trovata sabato senza vita in un salone da parrucchiere di via Ugo Foscolo, dove lavorava come dipendente. A dare l’allarme sono stati alcuni familiari della donna che da qualche giorno non riuscivano a mettersi in contatto con lei e alcuni clienti che avevano trovato il salone chiuso. La polizia è quindi entrata nel salone trovando la donna a terra.

Accertamenti in corso anche per un’altra donna, una 68enne, trovata morta nel pomeriggio di sabato 29 ottobre in un appartamento di via Corelli. Assieme alla donna c’era il marito 80enne, trovato in stato confusionale e trasportato in ospedale.