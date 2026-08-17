Doppio intervento in montagna, escursionista ferito a Forni Avoltri e turista soccorsa in elicottero

Doppio intervento nella tarda mattinata di oggi per i soccorritori della stazione di Forni Avoltri del Soccorso Alpino, impegnati tra Forni Avoltri e Ravascletto per prestare assistenza a due persone rimaste ferite.



Le operazioni si sono svolte tra le 11.30 e le 13.30, dopo l’attivazione da parte della Sores. In entrambi i casi sono intervenuti anche gli uomini della Guardia di Finanza e il personale sanitario, mentre per uno dei due soccorsi è stato necessario l’impiego dell’elisoccorso regionale.

Trauma al ginocchio sul sentiero da Passo Volaia

Il primo intervento ha riguardato un uomo del 1987 residente a Milano, che si trovava lungo il sentiero 144, nel tratto che scende da Passo Volaia verso il Rifugio Tolazzi. Mentre percorreva la parte della pista forestale, l’escursionista si è procurato un trauma al ginocchio che gli ha impedito di proseguire autonomamente.



Una squadra composta da tecnici del Soccorso Alpino e della Guardia di Finanza ha raggiunto il ferito con un mezzo fuoristrada, per poi accompagnarlo fino al Rifugio Tolazzi, dove è stato affidato all’equipaggio dell’ambulanza.

Cade da un’amaca a Ravascletto, trasportata a Udine

Poco dopo i soccorritori sono stati chiamati a Ravascletto, nei pressi delle piste da sci. Una turista sulla quarantina è rimasta ferita dopo essere caduta da un’amaca in una zona situata tra il prato e l’inizio del bosco.

Dopo la prima valutazione delle sue condizioni è stato richiesto l’intervento dell’elisoccorso regionale, che ha provveduto al trasporto della donna a Udine per gli accertamenti e le cure necessarie. Sul posto hanno operato, oltre ai sanitari dell’ambulanza, cinque tecnici del Soccorso Alpino e della Guardia di Finanza.