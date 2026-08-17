Lotto, vincita da oltre 44mila euro a Pasian di Prato

La vincita a Pasian di Prato.

La fortuna fa tappa in Friuli Venezia Giulia e, questa volta, premia Pasian di Prato, in provincia di Udine. Nell’estrazione del Lotto di venerdì 14 agosto, una giocata effettuata in un punto vendita di via Santa Caterina ha regalato una vincita da 44.287 euro.



Il fortunato giocatore, come riporta Agipronews, è riuscito a centrare una combinazione particolarmente ricca composta da sei ambi, quattro terni e una quaterna, portandosi così a casa una somma superiore ai 44mila euro.



La vincita registrata nel territorio udinese rientra nei 3,7 milioni di euro complessivamente distribuiti dal Lotto nell’ultimo concorso su tutto il territorio nazionale. Dall’inizio del 2026, il totale dei premi assegnati attraverso il gioco del Lotto ha raggiunto quota 773,9 milioni di euro.