Il controllo a Fiume Veneto.

Sono stati trovati in possesso di 3,7 grammi di cocaina, 7,4 grammi di marijuana e un panetto di hashish di poco più di un etto. E’ successo ieri sera a Fiume Veneto durante un controllo su un’auto eseguito dagli agenti della Squadra Volante della Polizia.

Gli agenti, con il supporto dei colleghi della Squadra Mobile, hanno esteso la perquisizione alle abitazioni dei due arrestati. Qui hanno trovato un rotolo composto da 22 banconote da euro 100, per un totale di 2.200 euro, insieme a banconote di vario taglio per un valore complessivo di 160 euro. Trovati anche 35 sacchetti di cellophane, una cassaforte contenente altri sacchetti di cellophane, 30 di bicarbonato (sostanza da taglio), mezzo grammo di hashish, 4,2 grammi di Mdma in cristalli e due bilancini.

I due uomini sono stati arrestati con l’accusa di detenzione ai fini di spaccio di stupefacenti in concorso. L’autorità giudiziaria ha disposto gli arresti domiciliari in attesa dell’udienza di convalida.