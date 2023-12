Finisce 1 a 1 la gara tra Torino e Udinese.

Un altro pareggio per l’Udinese al termine di una partita dove tutto è stato deciso nei minuti finali con i bianconeri in vantaggio all’81esimo che si sono fatti raggiungere 7 minuti dopo dal Torino.

La prima frazione ha visto entrambe le squadre partire con cautela, cercando di non scoprirsi troppo. Il Torino ha gestito il possesso, ma non è riuscito a creare pericoli concreti, grazie anche alle parate di Silvestri. Il primo tempo si è concluso senza sbocchi significativi, con Lucca che ha avuto un’ultima chance, ma la sua rovesciata spettacolare non centra la porta.

Ritmi bassi anche nella ripresa, con entrambe le squadre che hanno pensato più a difendersi che ad attaccare.

Al minuto 57, occasione dell’Udinese su calcio d’angolo con Buongiorno che tenta un colpo di testa, ma non riesce a trovare l’impatto giusto e sfiora la palla. Al 66′, Lazaro crossa per Zapata, il quale colpisce di testa senza però trovare la porta. Il Torino continua ad attaccare, con Sanabria che si getta su un cross di Lazaro, ma la palla finisce sopra la traversa.

Finalmente, al minuto 81, la partita si sblocca a favore dell’Udinese grazie a Zarraga, che di destro colpisce al volo dopo un cross dalla fascia destra di Ferreira. Il Torino, tuttavia, non si arrende e pareggia con un preciso tiro di sinistro da fuori area firmato Ilic, a soli due minuti dal novantesimo. Finisce quindi 1 a 1 e l’Udinese porta a casa soltanto un punto.

Il tabellino.

TORINO-UDINESE 1-1

Marcatori: 81’ Zarraga (U), 88’ Ilic (T)



Torino (3-4-1-2): Milinkovic-Savic; Tameze, Buongiorno, Rodriguez; Soppy (59’ Vojvoda), Ricci, Ilic, Lazaro (86’ Karamoh); Vlasic (75’ Radonjic); Sanabria, Zapata.

A disposizione: Gemello, Popa, Zima, Pellegri, Sazonov, Seck, Djidji, Gineitis.

All. Juric



Udinese (3-5-1-1): Silvestri; Ferreira, Perez, Kristensen; Festy (78’ Thauvin), Samardzic (72’ Zarraga), Walace, Lovric (90+1’ Masina), Kamara (72’ Ehizibue); Pereyra; Lucca (78’ Success).

A disposizione: Okoye, Padelli, Quina, Tikvic, Camara, Kabasele, Pafundi.

All. Cioffi