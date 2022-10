Doppio incidente nella notte sulle strade del Friuli, quattro persone ferite

I due incidenti a Barcola e a Dignano.

Due incidenti sulle strade del Friuli Venezia Giulia nella notte tra venerdì e sabato. Intorno alle 2 a Barcola, in viale Miramare, di fronte al pubblico esercizio Pane Quotidiano scontro frontale tra due auto: tre giovani sono rimasti feriti.

Le due vetture si sono scontrate in maniera frontale, per cause ancora in corso di accertamento. L’impatto è stato violento. Dopo l’allarme, gli infermieri della centrale Sores Struttura operativa regionale emergenza sanitaria hanno inviato tempestivamente sul posto l’equipaggio di due ambulanze provenienti da Trieste che hanno assistito i feriti, poi trasportati all’ospedale in codice giallo.

Il secondo incidente è uno scontro tra auto e camion nella notte a Dignano. E’ successo lungo la regionale 464, all’altezza della rotonda, poco prima della mezzanotte: un camion e una vettura si sono scontrate per cause ancora da accertare.

Gli infermieri della Sores, prontamente intervenuti, hanno ha allertato l’elicottero sanitario e inviato subito sul posto l’equipaggio di una ambulanza proveniente da San Daniele del Friuli. Sul posto anche i vigili del fuoco volontari di San Daniele.

Fortunatamente il conducente della vettura, per il quale si temevano lesioni severe a seguito dell’impatto, ha riportato ferite non gravi. Illeso il camionista. Sul posto i vigili del fuoco. Non è stato necessario l’invio dell’eliambulanza.