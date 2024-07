Due persone soccorse con l’elicottero nelle Alpi Giulie

Soccorsi sul Jôf di Montasio e sul Jôf Fuart.

La stazione di Cave del Predil del Soccorso Alpino è stata attivata due volte dalla Sores assieme alla Guardia di Finanza per soccorrere due persone, una sul Jôf di Montasio, una sul Jôf Fuart, in entrambi i casi sulla via normale.

Tra le 12 e le 13.30, con l’aiuto dell’elicottero della Protezione Civile, i soccorritori sono stati sbarcati sul sentiero 663 a quota 2200 dove un escursionista austriaco era in difficoltà. L’uomo è stato imbarcato e portato a valle.

Tra le 13.30 e le 15.30 la seconda attivazione per una persona – non è stato ancora possibile parlare con il tecnico di elisoccorso per le informazioni – caduta lungo la via normale di salita al Jôf Fuart e procuratasi alcuni traumi. L’intervento è stato risolto dall’elisoccorso regionale.