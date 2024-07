Mauro Corona protagonista di Parole in Vetta a Sappada.

C’erano quasi 500 persone ieri a Sappada, nella suggestiva Piazzetta Hoffe, ad attendere l’arrivo di Mauro Corona, ospite della terza giornata di Parole in vetta, musica in quota e sapori a valle, il festival della montagna del Friuli Venezia Giulia in corso nella località montana.

Sul palco, insieme a lui e alla direttrice artistica della manifestazione, la giornalista Monica Bertarelli, sono saliti anche “il Poiana” ed il musicista Armin. Tra citazioni di letterati, aneddoti e ricordi dell’infanzia e della sua vita trascorsa a scrivere, arrampicare e scolpire Mauro Corona ha appassionato il pubblico che, tra applausi e risate, ha condiviso con lo scrittorie anche i momenti di grande pathos quando, lo stesso, ha raccontato con grande partecipazione emotiva i fatti salienti, spesso tragici, della sua vita.

“Mauro Corona, tra i suoi grandi talenti, ha anche quello di stupire sempre il pubblico, in un ritmo incalzante e travolgente – ha commentato la serata Monica Bertarelli – perfino le sue pause parlano e trasmettono emozioni”. Il pubblico, nell’attesa dell’arrivo degli ospiti, ha anche degustato un assaggio gastronomico della nostra regione con una fetta di gubana artigianale de La Gubana Della Nonna e l’eccellente birra marchiata Birra Friuli offerte dalle due aziende partner della manifestazione.

Oggi Parole in vetta propone alle 20.30, l’anteprima nazionale dello spettacolo di musica e magia “Incantesimi strabilianti” in cui il chitarrista Adriano Del Sal e il più famoso youtuber prestigiatore Jack Nobile si esibiranno in un numero di immagini e suoni. “Il programma di Parole in vetta di quest’anno ha riscosso molto interesse da parte del pubblico – ha riferito la direttrice artistica- tant’è che in queste settimane sono giunte numerose richieste di prenotazione dei posti per tutti gli appuntamenti in calendario”.

La partecipazione all’evento organizzato da Monica Bertarelli con il sostegno di Promoturismo Fvg, PrimaCassa Fvg, Despar e Consorzio Sappada Dolomiti Turismo, è gratuita, fino ad esaurimento posti. Tutti gli appuntamenti vengono trasmessi in diretta streaming sul canale Facebook Parole in vetta, musica in quota e sapori a valle.