Entra per comprare un’auto e si sente male: 38enne muore in concessionaria

Un uomo di 38 anni è morto in concessionaria.

Malore fatale per un uomo di 38 anni che era entrato in concessionaria per comprare un’auto: si è improvvisamente accasciato a terra ed è morto. E’ accaduto questa mattina, attorno alle 11, alla Carraro di via Conegliano a Susegana.

L’uomo, residente a Rivignano Teor, aveva appena parlato col venditore e aveva chiesto di rivedere l’auto che si accingeva a comprare quando ha detto di non sentirsi bene, crollando a terra, perdendo conoscenza. E’ stato soccorso sul posto dal personale della concessionaria, che ha praticato la rianimazione guidato al telefono dai sanitari del 118.

Ad assistere alla tragedia, anche la compagna 38enne che lo aveva accompagnato ad acquistare l’auto. Sul posto sono arrivati anche elicottero, ambulanza e automedica del Suem, ma purtroppo non c’è stato nulla da fare.