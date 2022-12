Incidente a Udine, auto si ribalta in via Giuseppe Tullio

L’incidente questa notte a Udine.

Incidente intorno alle 2 e 30 di questa notte a Udine dove il conducente di una vettura ha perso il controllo e la macchina è finita gomme all’aria in via Giuseppe Tullio.

La persona è riuscita a uscire autonomamente dall’abitacolo ed è stata soccorsa dall’equipaggio di un’ambulanza che lo ha controllato sul posto. La persona ha rifiutato il trasporto in ospedale. Sul luogo dell’incidente anche i Vigili del fuoco per le operazioni di messa in sicurezza. Presenti anche gli agenti della Polizia di Stato per tutti gli accertamenti e per quanto di competenza.