La squadra dei Vigili del Fuoco di Spilimbergo è intervenuta oggi, 7 gennaio, alle 17.30 a San Martino al Tagliamento sulla Strada Provinciale 1, all’altezza dell’intersezione con via Braida per una fuoriuscita autonoma di un’autovettura che, per cause ancora in corso di accertamento, è uscita di strada ribaltandosi.

I vigili del fuoco hanno provveduto, in collaborazione con i Sanitari, a prestare i soccorsi all’unico occupante, che è stato trasportato all’ospedale di Pordenone in gravi condizioni. La Strada Provinciale e stata interdetta al traffico in entrambe le direzioni per circa un ora e mezza. Sul posto i Sanitari, Automedica e i Carabinieri.