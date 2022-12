Esplosione dopo la fuga di gas in casa: ferito un anziano a Porpetto

La fuga di gas da una bombola in una casa a Porpetto.

Nelle prime ore di oggi a Porpetto è stata attivata la macchina dei soccorsi sanitari per assistere un uomo anziano rimasto ferito a seguito di un incidente domestico accaduto all’interno di una dimora privata. Sì è trattato di una esplosione per una fuga di gas accidentale da una bombola. La dinamica e le cause sono al momento al vaglio.

Gli infermieri della Sores hanno inviato subito un’ambulanza e attivato i Vigili del fuoco. Allertate dalla sala operativa della Sores anche le forze dell’ordine (Radiomobile della Compagnia di Palmanova). L’uomo è stato trasferito all’ospedale di Palmanova con lesioni non gravi.