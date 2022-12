San Vito taglia il traguardo dei 500 parti: a Natale è nato Angelo

Con le 500 nascite scongiurata la sospensione del servizio.

L’ospedale di San Vito al Tagliamento festeggia il giorno di Natale con il cinquecentesimo parto del 2022. Proprio il 25 dicembre infatti è nato Angelo.

“Un parto che sancisce la continuità del servizio e scongiura qualsiasi paventata sospensione“, ha spiegato con grande soddisfazione sindaco di San Vito, Alberto Bernava. “Sono andato a salutare e ringraziare la grande squadra del Punto Nascita di San Vito, fiore all’occhiello del nostro ospedale e garanzia di alta qualità per le mamme e per i bimbi. Oltretutto la mamma di Angelo non vive nel Sanvitese, proprio a confermare il fatto che l’ospedale serve un’area molto più ampia del mandamento territoriale di riferimento”.

Siamo convinti che nel futuro supereremo agevolmente il limite dei 500 parti e consideriamo il 2022 un anno particolare, soprattutto per il fatto che trenta mamme, seguite a San Vito, abbiano poi partorito a Pordenone per le procedure Covid – ha continuato il primo cittadino – . Un grande grazie a tutto il personale, alla primaria Roberta Pinzano, al direttore Michele Minuzzo, a tutto il personale e ai collaboratori dell’intero percorso nascita, a tutte le mamme che hanno scelto San Vito e continueranno a farlo per l’elevata qualità riconosciuta da tutti“.