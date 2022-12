La stufa, il fumo e la tragica scoperta della morte: cosa è successo nell’appartamento di Aviano

La vittima è Esterina Candotto.

Potrebbe essere morta ieri sera, Esterina Candotto Marchiò, l’anziana di 86 anni trovata senza vita questa mattina nella cucina di casa ad Aviano, in via Molino 15. Solo questa mattina, quando la badante è entrata nell’appartamento, si è scoperta la tragedia con il conseguente allestimento dei Vigili del fuoco che non hanno potuto fare altro che riscontrare quanto accaduto.

Giunta sul posto la squadra vigili del fuoco è stata accompagnata all’interno dell’abitazione, assieme ai carabinieri della locale stazione, dove nella cucina c’era il corpo senza vita della donna con estese usioni e i resti di un piccolo focolaio rappresentato da una sedia. I Vigili del fuoco intervenuti non hanno trovato alcun incendio in atto, anche se nell’abitazione le evidenze visive, di fumo e di temperatura indicano che sia avvenuta una combustione impropria estintasi prima dell’intervento. Sul posto è stato fatto intervenire anche il medico legale ed è stata disposta l’autopsia.

Il tema degli infortuni domestici connessi con i processi di combustione rappresenta una criticità importante nei periodi invernali per l’utilizzo di impianti di cottura e riscaldamento, stufe comprese, che possono coinvolgere le persone se non utilizzati attentamente. Questi aspetti si amplificano, in particolare, in presenza di persone anziane e sole.