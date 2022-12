Arrestato a Udine uno spacciatore in monopattino

Andava in giro in monopattino per spacciare droga, ma la Polizia lo ha individuato e il 22enne è finito ai domiciliari per detenzione ai fini di spaccio di ingente quantità di stupefacente.

E’ successo nel pomeriggio di martedì 13 dicembre, quando gli agenti di una volante della Polizia di Stato di Udine, verso le 15, hanno notato in via Chisimaio un giovane a bordo del monopattino elettrico che, appena li ha visti, ha imboccato velocemente via Misani. Insospettiti dalla manovra elusiva, i poliziotti hanno fermato il giovane, cittadino italiano 22enne residente in città, che da subito si è mostrato insofferente e nervoso.

Il ragazzo ha consegnato ai poliziotti, con i documenti e le chiavi di casa, un involucro con 1 grammo di marijuana: gli agenti a quel punto hanno approfondito il controllo e trovato, nascosti in una tasca del giubbotto, sotto i pantaloni e nel vano di alloggio della batteria di riserva del monopattino, altra marijuana, hashish e la somma di 5.015 euro, in banconote di vari tagli. Gli operatori hanno quindi perquisito l’abitazione dell’uomo, trovando ancora marijuana e, nascosti in un involucro di plastica gialla, che di solito contiene le sorprese degli ovetti di cioccolato, 16 grammi di cocaina, frazionati in due parti.

Al termine dell’attività, il giovane è stato arrestato per la detenzione illecita ai fini di spaccio di ingente quantità di sostanza stupefacente, e portato al carcere di via Spalato. Sono stati sequestrati 5.015 euro, probabile provento dell’illecita attività, 16 grammi di cocaina, 123 grammi di marijuana, 3 grammi di hashish, il monopattino ed uno smartphone.

Nella mattinata odierna, in sede di convalida dell’arresto, il GIP ha disposto nei confronti del giovane la misura cautelare degli arresti domiciliari.