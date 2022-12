Furto a Pulfero

Furto in un vecchio casolare di Pulfero.

Il proprietario, un uomo di 58 anni, non chiudeva mai la porta a chiave, sicuro che in quel rustico, a Calla, non ci sarebbe mai entrato nessuno. Invece i ladri ne hanno approfittato, si sono introdotti e hanno rubato attrezzi agricoli. Non si sa per ora quando il furto sia avvenuto esattamente perché l’uomo non andava nell’edificio da una settimana. A seguito della denuncia, i carabinieri hanno compiuto stamattina un sopralluogo sul posto.