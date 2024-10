Trovato con 69 chili di hashish: arrestato.

La Polizia di Stato ha eseguito un maxi sequestro di sostanze stupefacenti in prossimità dell’area di servizio “Gonars Sud”, per un totale di 69 chili di hashish suddivisi in 660 panetti pronti per essere immessi nel mercato; arrestato l’uomo che la trasportava in auto.

Cosa è successo.

Nell’ambito dei normali servizi di vigilanza e di controllo dei veicoli di alta gamma, disposti dal Compartimento Polizia Stradale di Trieste e coordinati dalla Sala Radio del Cops di Udine, una pattuglia della Sottosezione di Palmanova ha fermato per alcune verifiche un’autovettura di marca Hyundai Tucson.

Al volante, un settantenne italiano proveniente da fuori Regione che viaggiava verso l’ora di pranzo di venerdì 04 ottobre lungo il tratto dell’autostrada A/4 tra Latisana e Palmanova alla guida dell’automobile presa a noleggio. Dai primi controlli, l’uomo è risultato avere precedenti penali.

Il 70enne ha esibito agli agenti di un contratto di noleggio dell’autovettura non a suo nome, e riferito ad un precedente locatario. Da qui un approfondimento delle verifiche sul mezzo, e la scoperta della droga contenuta in tre borsoni da viaggio dentro il bagagliaio. All’interno delle borse in tessuto vi erano numerosi pacchetti avvolti da nastro in plastica di colore verde che emanavano un odore sospetto.

Le ulteriori verifiche presso gli uffici della Polstrada di Palmanova e la Questura di Udine hanno permesso di accertare che si trattata di sostanza stupefacente del tipo “hashish” per un peso complessivo di 69 chili. La droga è stata quindi sequestrata e l’uomo arrestato. Sono in corso indagini per verificare la provenienza e la destinazione della sostanza visto il quantitativo importante che se immesso nel mercato avrebbe fruttato una somma ingente di denaro.