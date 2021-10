Torna la Fiera dei Santi di Rivignano.

Un ritorno tanto atteso quello della tradizionale “Fiera dei Santi” di Rivignano, a Udine, che si svolgerà dal 30 ottobre al 2 novembre. La storica manifestazione, infatti, si era dovuta fermare lo scorso anno a causa della pandemia Covid-19, che ha reso possibile solo le giostre e il mercato del lunedì. Per l’edizione di quest’anno, gli organizzatori hanno pensato di rivedere il programma, proprio nel rispetto delle disposizioni governative.

Il programma.

L’evento inizierà già sabato mattina e proseguirà per tutte le giornate fino a martedì 2 novembre. Il programma della manifestazione è stato strutturato in modo che ogni giorno verranno ripresentate le stesse attività. Questo affinché chi parteciperà un giorno possa lasciare anche agli altri la possibilità di prendere parte alla fiera nelle giornate successive, senza perdersi niente.

Ci sarà un palco centrale, con a disposizione 100 posti a sedere, per le esibizioni. Se prima infatti i vari artisti di strada erano disposti lungo le vie del paese, ora per le normative covid si è deciso di sfruttare il palco. Due saranno i concerti principali: il 31 ottobre e il 2 novembre. Ogni sera, invece, avrà luogo, sempre sul palco centrale, il Festival Mondiale della Canzone Funebre. Durante le serate canteranno i musicisti che si sono candidati all’evento musicale e la premiazione finale si terrà il 2 novembre. Il tradizionale festival quest’anno sarà anticipato da diverse tappe sparse nella provincia di Udine: il 21 ottobre a nel comune di Flaibano, il 22 a Precenicco, il 25 a Castions di Strada e infine il 27 ottobre a Bertiolo.

La manifestazione anche quest’anno ospiterà la Fiera del dolce, quella dei Sapori d’Italia, la fiera dedicata ai mobili e all’antiquariato e, il 2 novembre, la fiera del mercato. Spazio anche ai piccoli con un concorso itinerante dedicato a loro: delle fate gireranno per la piazza centrale e premieranno le migliori maschere più paurose. Oltre al tradizionale luna park, poi, per tutte le giornate della fiera alle 23.45 ci sarà la tradizionale battaglia di fuochi artificiali e la discesa dell’aquila infuocata dal campanile.

Le entrate.

Per lo svolgimento della manifestazione in regola con le normative del governo, sarà possibile accedere ai chioschi e ai tendoni chiusi solo se muniti di Green pass. Per camminare nella piazza e per le fiere all’aperto, invece, non sarà necessario avere il certificato.

