Furto a Cervignano

Furto ieri pomeriggio a Cervignano del Friuli.

I ladri, tramite effrazione della portafinestra, sono entrati in una casa privata in pieno giorno e hanno portato via una somma in contanti di circa 4 mila euro e vari gioielli, di cui non è ancora stato contabilizzato il valore. Sul fatto indagano i Carabinieri di Palmanova.