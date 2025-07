La presentazione della Friuli Doc Run.

Un evento che unisce sport, salute, inclusione e valorizzazione del territorio: è stata presentata oggi nella Sala Pasolini del Palazzo della Regione la prima edizione della Friuli Doc Run, gara podistica su strada che animerà le vie di Udine il prossimo 30 agosto, nell’ambito della rassegna Friuli Doc 2025.

Promossa da Asd Promorun, in collaborazione con la Maratonina di Udine, il Comune di Udine, la Regione Fvg, Io Sono Friuli Venezia Giulia e numerosi partner istituzionali, tra cui Inail, Anmil, Cip e Fidal, la Friuli Doc Run vedrà anche la partecipazione della campionessa olimpica Nadia Battocletti, testimonial ufficiale. Non solo sport: la corsa renderà omaggio al giovane Lorenzo Parelli, con un memorial a lui dedicato ispirato alla “Carta di Lorenzo”, simbolo di sicurezza e responsabilità per le nuove generazioni.

Alla conferenza ha preso parte anche il vicegovernatore con delega allo Sport, Mario Anzil, che ha sottolineato il valore simbolico e concreto dell’iniziativa: “È un onore rappresentare la Regione Friuli Venezia Giulia in questa presentazione ufficiale della prima Friuli Doc Run, un’iniziativa che sa coniugare i valori dello sport con quelli della salute, dell’inclusione e della promozione del territorio. La nostra è una terra straordinaria, un vero compendio dell’universo alpestre, lagunoso e pianeggiante, come scriveva Ippolito Nievo, e iniziative come questa rappresentano un’occasione concreta per valorizzarla e farla conoscere”.

“Lo sport – ha aggiunto Anzil – è uno strumento educativo e sociale fondamentale. Per questo la nostra è la Regione che investe di più nel settore: crediamo nello sport non solo come veicolo di benessere e prevenzione, ma anche come motore di comunità e coesione sociale. Iniziative come la Friuli Doc Run promuovono stili di vita sani, valorizzano l’inclusione delle persone con disabilità e contribuiscono a raccontare l’identità autentica del nostro territorio“.

L’evento si terrà sabato 30 agosto e si inserisce all’interno della cornice di Friuli Doc 2025; vedrà la partecipazione straordinaria della medaglia d’argento olimpica Nadia Battocletti, atleta azzurra simbolo dello sport italiano, testimonial ufficiale della manifestazione.

Il memorial dedicato a Lorenzo Parelli.

Durante la presentazione è stato ricordato anche il giovane Lorenzo Parelli, a cui è stato intitolato uno speciale memorial in seno alla manifestazione. La Carta di Lorenzo, che porta il suo nome, ha ispirato valori profondi di sicurezza, educazione e responsabilità per le nuove generazioni.

“Per noi – ha concluso Anzil – è un piacere non solo ospitare ma anche sostenere con convinzione questa iniziativa, che unisce qualità sportiva, valori educativi e capacità organizzativa. Ai promotori va il nostro plauso”.