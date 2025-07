Il rap ancora protagonista al Festival di Majano: arriva Fabri Fibra

Dopo il successo del concerto di Guè dello scorso sabato, il Festival di Majano cala un altro asso del rap italiano. Domani, martedì 29 luglio sarà infatti il grande Fabri Fibra a infiammare il pubblico dell’Area Concerti del festival, con l’unica esclusiva tappa in Friuli Venezia Giulia del suo nuovo progetto live dal titolo “Festival Tour 2025”.



I biglietti per il concerto, organizzato da Zenit srl, in collaborazione con Pro Majano, Regione Friuli Venezia Giulia e PromoTurismoFVG, sono ancora in vendita sui circuiti Ticketone e Ticketsms e lo saranno anche alla biglietteria del concerto dalle 19.00. Porte aperte al pubblico alle 20.00 e inizio concerto previsto alle 21.30.

L’ultimo album: “Mentre Los Angeles brucia”.

“Mentre Los Angeles brucia” è il titolo del nuovo album che vede il ritorno discografico in grande stile per il king del rap italiano. Pubblicato il 20 giugno il disco è infatti volato in testa agli album più venduto d’Italia. Il disco contiene il singolo “Che gusto c’è” attualmente tra i brani più suonati dalle radio italiane e ascoltati in streaming, e “Stupidi” con Papa V e Nerissima Serpe. Oltre a Tredici Pietro, Papa V e Nerissima Serpe, fra le collaborazioni presenti in questo ultimo lavoro anche quelle con Gaia, Massimo Pericolo, Joan Thiele e Noyz Narcos.



L’album si apre con un cameo importante: Francesco Guccini, con uno dei brani più importanti della sua storia, “L’avvelenata” che Fibra utilizza per raccontare “il dramma dell’artista e la continua lotta tra l’urgenza di dire qualcosa e la paura di essere sostituiti velocemente”. Nel disco anche la voce di un altro cantautore tra i più amati anche oltralpe, Andrea Laszlo De Simone, che Fibra ha campionato utilizzando il suo brano “Vivo” per raccontare nella traccia che prende lo stesso titolo “la grande voglia di andare avanti anche in situazioni difficili”. Nei concerti del tour estivo il rapper presenterà al pubblico i brani dell’ultimo lavoro e ovviamente tutti i suoi successi di trent’anni di carriera.

La carriera di Fabri Fibra.

In più di vent’anni di carriera Fabri Fibra ha contribuito prima a creare e poi a consolidare la scena rap facendo diventare questo genere musicale il più importante del panorama musicale italiano degli ultimi anni.



Dal primoalbum “Turbe Giovanili” del 2002, passando per il classico “Mr. Simpatia“, nonché il rivoluzionario disco d’esordio in major “Tradimento”, fino all’ultimo lavoro “Caos” (certificato doppio platino), Fabri Fibra ha dimostrato in oltre 20 anni di carriera e 10 album (di cui ha curato da direttore artistico ogni aspetto) come tecnica e contenuti possano viaggiare di pari passo facendo diventare il rap il nuovo cantautorato, un genere in grado di conquistare tutte le classifiche e allo stesso tempo di farsi portavoce di una realtà sociale fortemente italiana, complessa e spesso incompresa.

Dopo il successo della prima serie Netflix “Nuova Scena – Rhythm + Flow Italia”, la competizione rap che ha visto Fabri Fibra giudice insieme a Geolier e Rose Villain, FIBRA è stato nuovamente protagonista della seconda serie già disponibile nei 190 paesi in cui il servizio è disponibile.

Prossimi grandi live al Festival di Majano saranno quelli di The Darkness (2 agosto), Ruggero De I Timidi (3 agosto), Naska (9 agosto), Deejay Time (14 agosto) e Cinedisco 2 (17 agosto, ingresso libero).