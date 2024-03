Incendio a Monfalcone, fiamme in una casa disabitata

L’incendio ieri sera a Monfalcone.

Incendio ieri sera poco dopo le 19 in una casetta disabitata in ristrutturazione in Salita Tommaso Mocenigo a Monfalcone. Sul posto sono intervenuti i Vigili del fuoco di Gorizia sono impegnati con squadre del distaccamento di Monfalcone supportate da due autobotti e un’autoscala giunte anche dalla sede centrale di Gorizia.

Giunti sul posto i Vigili del fuoco hanno iniziato le operazioni di spegnimento e hanno eseguito un controllo all’interno della casetta per verificare che non vi fossero persone intreppolate. L’intervento dei vigili del fuoco è valso ad evitare che le fiamme si propagassero alle abitazioni adiacenti. Estinto l’incendio, i Vigili del fuoco hanno iniziato le operazioni di bonifica e messa in sicurezza delle parti andate a fuoco. Ancora in fase di accertamento le cause dell’incendio.