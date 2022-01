I funerali di Lorenzo Parelli a Castions di Strada.

Questa sera il rosario a Morsano di Strada, mercoledì pomeriggio l’ultimo saluto. Non sarà facile per il Friuli dare l’addio ad un altro suo figlio. Non sarà per Castions di Strada accompagnare Lorenzo Parelli, il 18enne morto nell’incidente sul lavoro a Lauzacco, verso il più mesto dei viaggi. Una tragedia che aspetta ancora di essere spiegata, che segue quella di Federico Codarini, morto a 16 anni e che viveva nello stesso comune.

I funerali di Lorenzo si terranno mercoledì 14 nella chiesa di Morsano. A celebrarli ci sarà il parroco Adolphus Egwin. È stato un incidente, quello avvenuto nella fabbrica della Burimec, che è costato la vita al 18enne, che ha sconvolto tutta l’Italia e che ha riacceso la discussione sulle regole dell’alternanza scuola lavoro, che stava facendo lo stesso Lorenzo. Le indagini sull’indicente sono in corso e al momento ci sono due indagati.

(Visited 74 times, 74 visits today)