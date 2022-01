Il secondo indagato per la morte di Lorenzo Parelli.

C’è un secondo indagato per la tragica morte di Lorenzo Parelli, il ragazzo di Castions di Strada deceduto a soli 18 anni per un infortunio durante un’esperienza di alternanza scuola-lavoro a Lauzacco.

Dopo l’iscrizione nel registro degli indagati, per il reato di omicidio colposo, di Pietro Schneider, rappresentante legale della Burimec dove Lorenzo stava appunto facendo tirocinio, ne è arrivata una seconda, sempre appartenente all’ambiente aziendale, sempre come atto dovuto. Lo ha stabilito la Procura di Udine, che indaga sul caso. È stata fissata per venerdì, intanto, l’autopsia sul corpo del 18enne.

Lorenzo era all’ultimo giorno di stage quando si è verificato il tragico infortunio fatale. La sua scomparsa ha suscitato profondo cordoglio in Friuli, e non soltanto, con la comunità di Castions che in pochi giorni si è vista privata di due giovani a causa di incidenti.

(Visited 138 times, 138 visits today)