Due furti a Lignano nel pomeriggio di ieri.

E’ di circa 9mila euro il bottino di due distinti furti messi a segno ieri pomeriggio in due case vacanze di via Casa Bianca, a Lignano.

In entrambi i casi i ladri sono riusciti a forzare un infisso e ad introdursi in casa rovistando nelle varie stanze e rubando contanti, gioielli e oggetti di valore. Vittime due turisti stranieri che hanno denunciato l’accaduto ai carabinieri che hanno avviato le indagini per cercare di individuare i responsabili.