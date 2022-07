Tragico incidente a Ravascletto, muore schiacciato da una ruspa

L’incidente questo pomeriggio.

Tragedia questo pomeriggio a Ravascletto, dove un uomo ha perso la vita schiacciato da una ruspa. E’ accaduto dopo le 16 in località Casera Tarandon Alta.

Secondo una prima ricostruzione la ruspa si sarebbe rovesciata. Sul posto sono subito intervenuti i soccorsi, ma per l’uomo non c’è stato nulla da fare. Presenti anche i carabinieri e i vigili del fuoco. Ancora da chiarire le cause e l’esatta dinamica dell’incidente.